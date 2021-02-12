***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
12.02.2021 14:34
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 21.01.2021 tarih ve 4/69 karar sayısı ile onaylanan 200.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında 12.02.2021 tarihinde onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanında meydana gelen değişikliklere ilişkin güncelleme metni ve tek metin ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909314
BIST
14:361.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -8,69
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
14:367,0227
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
14:368,4999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0376
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4961
14:36410,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,55
|Açılış
|: 410,92
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler14:36
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|25.244.941
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|45.602.336
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|45.956.634
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|53.789.460
|% 9,94
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|TGSAS
|29,14
|129.016.086
|% -9,67
|
|KOZAL
|138,70
|1.252.482.589
|% 1,46
|
|SASA
|33,50
|1.028.907.906
|% 7,03
|
|GARAN
|10,03
|954.032.133
|% 0,91
|
|ESEN
|40,64
|562.775.822
|% -3,38
|
|KOZAA
|18,30
|500.561.781
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,53
|484.636.933
|% -1,17
|
|TSKB
|1,75
|236.433.973
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,57
|476.451.161
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,39
|137.701.711
|% -2,11
|
|ODAS
|4,02
|393.729.474
|% -2,66
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0172
|7,0227
|% -0,04
|
|Euro
|8,4953
|8,4999
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,6539
|9,7023
|% -0,24
|
|Frank
|7,8354
|7,8826
|% -0,35
|
|Riyal
|1,8669
|1,8762
|% -0,03
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-7,48
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.734
|2.776
|-34,00
|
|Tam
|2.719
|2.788
|-39,78
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-19,24
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,02
|
|B. Petrol
|60,73
|60,73
|-0,41
|
Seans Raporu
14:36
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-
14:48XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 14, 700.00 milyon TL de
-
14:48ERBOS
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 64.90 lira fiyatla işlem gören hissede 819, 712 adet işlem
-
14:44SEYKM
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 41.20 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 715 adet işlem
-
14:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 31 kaybederek (% -0.39 ) 1, 351
-
14:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, NIBAS, IDGYO, INVEO, KRGYO, VAKFN, DARDL