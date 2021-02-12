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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)

12.02.2021 14:34



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 21.01.2021 tarih ve 4/69 karar sayısı ile onaylanan 200.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında 12.02.2021 tarihinde onaylanan İhraççı Bilgi Dokümanında meydana gelen değişikliklere ilişkin güncelleme metni ve tek metin ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909314


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