***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
06.03.2020 17:39
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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21.01.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 06.03.2020 tarih ve 2714 karar sayısı ile onaylanan 200.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında onaylanan Özet ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825014
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
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|27,52
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