***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (Özet)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 19.11.2020 tarih ve 72/1403 karar sayısı ile onaylanan 250.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracına ilişkin onaylanan Özet ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889604BIST