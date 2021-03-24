***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
24.03.2021 21:20
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu-SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021
Açıklama
Şirketimizce yurt içinde 330 Milyon TL nominal tutara kadar borçlanma araçlarının halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak ihraç edilebilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920310
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 36,43
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
18:057,9298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
18:059,4478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0136
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
18:05442,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,31
|Açılış
|: 442,24
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|286,00
|586.480
|% 10,00
|
|ARENA
|54,45
|50.924.233
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.148.125
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.411.898
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.776.585
|% 10,00
|
|CASA
|125,40
|2.765.481
|% -9,98
|
|SERVE
|15,50
|234.017
|% -8,61
|
|LUKSK
|70,00
|9.393.722
|% -5,34
|
|GSRAY
|3,62
|488.728.723
|% -4,23
|
|BJKAS
|5,73
|278.301.765
|% -3,54
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|SASA
|47,30
|2.034.869.886
|% 8,39
|
|PETKM
|5,62
|1.038.902.353
|% 4,66
|
|FROTO
|207,20
|966.512.905
|% 2,03
|
|SISE
|7,38
|943.995.297
|% 4,38
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|TSKB
|1,46
|380.887.131
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,23
|598.046.708
|% 1,83
|
|SKBNK
|1,19
|261.802.416
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,91
|408.952.063
|% 3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9166
|7,9298
|% -0,13
|
|Euro
|9,3741
|9,4478
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,8279
|10,8822
|% -0,55
|
|Frank
|8,4454
|8,4962
|% -0,26
|
|Riyal
|2,1079
|2,1185
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.734
|6,54
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,00
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|3,30
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
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17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
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17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de