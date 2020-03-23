***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
23.03.2020 14:58
apılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 06.03.2020 tarih ve 2714 karar sayısı ile onaylanan 200.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831426
BIST
17:2185.009
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -786,50
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
17:216,5773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0245
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
17:217,1057
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0841
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1129
En Düşük
6,9716
17:21322,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 6,24
|Açılış
|: 322,07
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,44
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|2,42
|1.493.470
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.515.960
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|TATGD
|5,30
|26.413.539
|% 9,96
|
|MPARK
|12,25
|10.610.342
|% 9,96
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|3.526
|% -9,97
|
|SNGYO
|0,82
|590.753
|% -9,89
|
|THYAO
|7,85
|443.613.661
|% -1,63
|
|YKBNK
|1,80
|326.277.875
|% -4,26
|
|PGSUS
|24,38
|250.589.211
|% -6,80
|
|BIMAS
|52,55
|235.731.230
|% 5,48
|
|TTKOM
|6,16
|170.661.147
|% 1,48
|
|YKBNK
|1,80
|326.277.875
|% -4,26
|
|IHLGM
|0,70
|70.252.779
|% -6,67
|
|ODAS
|1,18
|99.579.176
|% -3,28
|
|EKGYO
|1,08
|80.991.268
|% -2,70
|
|TSPOR
|1,82
|135.461.522
|% -8,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6418
|7,6802
|% 0,47
|
|Frank
|6,6835
|6,7237
|% 0,98
|
|Riyal
|1,7478
|1,7565
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.526
|1.527
|27,32
|
|Altın Gr.
|322
|323
|6,82
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,82
|12,85
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|2,72
|2,73
|0,07
|
|B. Petrol
|26,14
|26,14
|-0,84
|