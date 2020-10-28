***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
28.10.2020 10:46
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.09.2020 tarih ve 56/1121 karar sayısı ile onaylanan 125.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında 27.10.2020 tarihinde onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884600
BIST
12:011.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -16,24
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.133
12:018,2680
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0832
|Açılış
|: 8,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,2680
En Düşük
8,1715
12:019,7185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0596
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7220
En Düşük
9,6415
12:01505,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,97
|Açılış
|: 505,64
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
505,84
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:01
|DYOBY
|12,43
|16.987.508
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.004.976
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.831.982
|% 10,00
|
|KENT
|332,20
|288.017
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|360.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,75
|364.986
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|84.584
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|189.740
|% -9,98
|
|MMCAS
|5,41
|250.710
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|46.728
|% -9,96
|
|TSKB
|2,32
|993.785.744
|% 9,95
|
|SKBNK
|2,01
|892.544.361
|% 6,91
|
|ASELS
|17,63
|516.481.758
|% 1,56
|
|ALBRK
|1,81
|454.951.390
|% 5,85
|
|GARAN
|6,82
|417.000.000
|% -1,16
|
|SKBNK
|2,01
|892.544.361
|% 6,91
|
|TSKB
|2,32
|993.785.744
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,81
|454.951.390
|% 5,85
|
|YKBNK
|2,15
|176.486.391
|% -0,46
|
|KRDMD
|3,23
|252.124.327
|% -1,52
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2647
|8,2680
|% 1,02
|
|Euro
|9,7136
|9,7185
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,7018
|10,7555
|% 0,59
|
|Frank
|9,0288
|9,0832
|% 0,72
|
|Riyal
|2,1957
|2,2067
|% 0,99
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-5,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.319
|3.369
|1,00
|
|Tam
|3.328
|3.411
|24,72
|
|Yarım
|1.609
|1.650
|11,96
|
|Çeyrek
|807
|825
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-1,20
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:13AVTUR
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 518 adet işlem
-
12:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PGSUS, MGROS
-
12:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 73 kaybederek (% -1.42 ) 1, 025
-
12:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FORMT, CASA, TKURU, YESIL, KARTN, MRSHL, EUYO, SODSN, IZMDC, VANGD
-
12:11
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, BALAT, UZERB, ATSYH, KERVN, KAPLM, EMNIS, ARTI, MMCAS