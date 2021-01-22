***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
22.01.2021 17:12
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 21.01.2021 tarih ve 4/69 karar sayısı ile 200.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903952
BIST
18:051.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,12
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.526
18:057,3948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0269
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
18:059,0059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0306
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
18:05441,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,69
|Açılış
|: 441,48
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
437,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|474,10
|45.100.218
|% 10,00
|
|ALKA
|17,82
|48.610.993
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|31.443.712
|% 10,00
|
|OZRDN
|12,87
|20.805.556
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.888.277
|% 10,00
|
|COSMO
|14,97
|5.208.586
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.163.083
|% -9,98
|
|YAPRK
|124,50
|35.520.666
|% -9,78
|
|KERVN
|1,37
|5.883.343
|% -8,67
|
|ERSU
|5,24
|101.933.878
|% -7,42
|
|GARAN
|9,76
|2.116.091.769
|% -2,59
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,40
|1.138.972.798
|% 0,97
|
|HLGYO
|4,24
|916.780.705
|% 9,56
|
|TSKB
|2,03
|1.584.693.266
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,49
|852.117.550
|% -0,80
|
|SKBNK
|1,58
|438.150.226
|% -0,63
|
|KARSN
|4,73
|1.235.809.967
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,48
|336.964.467
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3892
|7,3948
|% 0,37
|
|Euro
|8,9989
|9,0059
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0763
|10,1269
|% -0,15
|
|Frank
|8,3175
|8,3676
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9647
|1,9745
|% 0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-13,61
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,55
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,11
|
|B. Petrol
|55,61
|55,61
|-0,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOBUR
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 22.22 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 090 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 59 kaybederek (% -0.92 ) 1, 360
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, HATEK, VERTU, MAALT, INVEO, MRSHL, OZRDN, DMSAS, RAYSG, AGYO
-
17:58
VERTU, SEKUR, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
COSMO, ERSU, YAPRK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında