***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan)
12.02.2021 14:34
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( İzahname-Sermaye Piyasası Aracı Notu (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (Sermaye Piyasası Aracı Notu)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 21.01.2021 tarih ve 4/69 karar sayısı ile onaylanan 200.000.000 TL tutarındaki borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında 12.02.2021 tarihinde onaylanan Sermaye Piyasası Aracı Notu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909315
BIST
14:241.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,24
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
14:247,0238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
14:248,5039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0336
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4962
14:24410,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,52
|Açılış
|: 410,96
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler14:22
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|25.225.743
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|45.294.452
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|45.897.543
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|53.760.620
|% 9,94
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|TGSAS
|29,20
|125.902.934
|% -9,49
|
|KOZAL
|139,10
|1.214.701.434
|% 1,76
|
|SASA
|33,50
|996.133.768
|% 7,03
|
|GARAN
|10,06
|885.171.930
|% 1,21
|
|ESEN
|40,72
|558.530.186
|% -3,19
|
|KOZAA
|18,33
|495.950.547
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,55
|451.023.242
|% -0,39
|
|TSKB
|1,75
|234.991.175
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,58
|470.535.197
|% -2,45
|
|IHLGM
|1,39
|137.049.805
|% -2,11
|
|ODAS
|4,03
|387.154.469
|% -2,42
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0217
|7,0238
|% -0,03
|
|Euro
|8,4970
|8,5039
|% -0,39
|
|Sterlin
|9,6510
|9,6994
|% -0,27
|
|Frank
|7,8331
|7,8802
|% -0,38
|
|Riyal
|1,8668
|1,8762
|% -0,03
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-6,14
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|2.735
|2.777
|-33,00
|
|Tam
|2.717
|2.786
|-41,22
|
|Yarım
|1.313
|1.348
|-19,94
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,97
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,03
|
|B. Petrol
|60,86
|60,86
|-0,28
|