***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile 17.05.2021 tarihinde bir yıl süreli Kredi Derecelendirme sözleşmesi imzalamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936521BIST