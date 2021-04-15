***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
15.04.2021 17:13
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/04/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/04/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile 15.04.2021 tarihinde bir yıl süreli Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmet sözleşmesi imzalamıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928551
BIST
17:481.405
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|TRGYO
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|272.635.977
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|CEOEM
|6,94
|80.384.390
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|QUAGR
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|BTCIM
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|8.339.519
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|BRKO
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|ITTFH
|2,34
|164.549.605
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|SNKRN
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|TUREX
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|GARAN
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|EREGL
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|KRDMD
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|MTRKS
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|SASA
|44,78
|1.219.649.701
|% -3,78
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|GARAN
|7,27
|5.669.255.223
|% 4,01
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|YKBNK
|2,19
|1.199.402.269
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|ODAS
|3,69
|794.689.786
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|TSKB
|1,33
|274.882.521
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|EKGYO
|1,84
|375.450.292
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|Dolar
|8,0615
|8,0632
|% -0,09
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|Euro
|9,6656
|9,6737
|% -0,09
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|Sterlin
|11,0984
|11,1541
|% 0,19
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|Frank
|8,7255
|8,7780
|% 0,25
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|Riyal
|2,1466
|2,1574
|% 0,12
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|Alış
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|Altın Ons
|1.766
|1.766
|29,80
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|Altın Gr.
|459
|459
|8,27
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|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
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|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
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|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
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|Çeyrek
|725
|742
|1,62
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|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,47
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|Gümüş Gr.
|6,72
|6,73
|0,13
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|B. Petrol
|66,76
|66,76
|0,18
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