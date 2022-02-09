***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/02/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi08/09/2016Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi08/10/2016Davanın KonusuŞikayet (İcra memur muamelesi)Karşı Taraf(lar)EGC Enerji Çözümleri A.Ş.Davanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 13.İcra Hukuk Mahkemesi 2021/736 E.Davanın Duruşma Tarihi08/02/2022Alınan KararŞikayetin ReddiBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiYoktur.AçıklamalarEGC Enerji Çözümleri A.Ş. tarafından Şeker Finanslar Kiralama A.Ş. aleyhine İstanbul 13. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2021/736 E. Sayılı dosyasıyla açılan şikayet davasında 08.02.2022 tarihli duruşmasında, şikayetin reddine dair davalı vekilinin yüzüne karşı tefhimden itibaren, davacının yokluğunda tebliğinden itibaren 10 gün içinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000639BIST