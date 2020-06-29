***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2020 12:19
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.03.2020 tarih ve 2020/018 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Gaziantep'te bulunan Güneydoğu Anadolu Bölge Şubesinin kapatılması kararı alınmış olup, kapatma işlemi 17.06.2020 tarihinde tescil edilmiş ve 23.06.2020 tarih ve 10103 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853263
BIST
12:18115.098
En Yüksek
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|: 114.776
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391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.135.328
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.867.966
|% 9,93
|
|OZBAL
|3,66
|26.152.165
|% 9,91
|
|VERTU
|5,55
|4.164.581
|% 9,90
|
|SAMAT
|2,82
|21.583.298
|% 9,73
|
|DAGI
|6,19
|8.779.370
|% -7,34
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|ORGE
|6,51
|71.193.146
|% -6,60
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|AKSUE
|10,76
|11.312.232
|% -5,86
|
|ODAS
|2,45
|690.435.776
|% -2,00
|
|GARAN
|8,28
|365.527.214
|% 0,73
|
|HALKB
|6,37
|356.806.825
|% 1,11
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|EKGYO
|1,92
|350.775.874
|% 1,59
|
|TSPOR
|7,72
|258.570.438
|% -5,39
|
|ODAS
|2,45
|690.435.776
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,92
|350.775.874
|% 1,59
|
|CEMAS
|1,45
|172.661.935
|% 2,11
|
|BJKAS
|2,72
|189.293.338
|% 8,80
|
|KARSN
|2,81
|196.165.588
|% 2,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4164
|8,4586
|% -0,19
|
|Frank
|7,2086
|7,2520
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8213
|1,8305
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-2,99
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|2.528
|2.548
|7,80
|
|Tam
|2.602
|2.615
|8,00
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|3,90
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,01
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|-0,55
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