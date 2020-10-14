***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKırcı Elektroteknik San ve Tic. A.Ş. grubu firmaları hakkında devam eden davalardan olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/368 E. sayılı dosyasının 13.10.2020 tarihli celsesinde, sanık müdafileri ve katılan vekillerine bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine, yeniden bilirkişi raporu alınması yönelik talebin önümüzdeki celse değerlendirilmesine, bir kısım sanık müdafii ve katılan vekillerinin sunmuş oldukları mazeretlerin kabulüne karar verilmiştir. Duruşma günü 03.12.2020 tarihine saat 13:30'e bırakılmıştır.Yasal takip hesaplarında izlenen diğer firmalar hakkındaki yasal takip işlemleri devam etmektedir. Gelişme olması halinde ayrıca bildirim yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881649BIST