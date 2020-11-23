***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 23.11.2020 tarih ve 2020/068 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ileİzmir'de bulunan Ege Bölge Şubesi'nin kapatılması kararı alınmış olup, bu konuda gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889620BIST