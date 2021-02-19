***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.02.2021 10:09
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGC Enerji Çözümleri A.Ş. tarafından Şeker Finanslar Kiralama aleyhine İstanbul 13. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2016/1103 E. Sayılı dosyasıyla açılan şikayet davasında 16.04.2018 tarihinde şikayetin kabulüne karar verilmiştir. Karar tarafımızca istinaf edilmiş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 20. Hukuk Dairesi Başkanlığı'nın 21.01.2021 tarihli ve 2020/2610 E. 2021/221 K. Sayılı kararıyla istinaf başvurularımızın reddine karar verilmiştir. Karar aleyhine temyiz yoluna başvurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910972
BIST
11:431.559
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BIST En Aktif Hisseler11:43
|SODSN
|46,20
|664.541
|% 10,00
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|VERTU
|33,90
|2.218.857
|% 9,99
|
|TMPOL
|21,06
|21.149.916
|% 9,97
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|HEKTS
|34,86
|301.970.958
|% 9,97
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|LINK
|38,82
|18.399.912
|% 9,97
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|IZMDC
|3,60
|29.302.560
|% -10,00
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|ARTI
|6,48
|135.808
|% -10,00
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|BALAT
|10,22
|344.107
|% -9,96
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|RODRG
|24,10
|1.106.021
|% -9,94
|
|TACTR
|23,30
|55.710
|% -9,76
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|SASA
|53,80
|1.128.868.850
|% 8,03
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|KOZAL
|147,90
|980.712.257
|% -2,76
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|GUBRF
|79,20
|444.235.541
|% 3,53
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|PETKM
|5,19
|408.192.029
|% 1,57
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|VESBE
|55,90
|362.427.549
|% 9,93
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|SKBNK
|1,48
|189.370.251
|% -0,67
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|ODAS
|3,99
|347.442.043
|% -1,97
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|IHLAS
|1,13
|97.262.304
|% -2,59
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|PETKM
|5,19
|408.192.029
|% 1,57
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|ZOREN
|2,92
|171.167.321
|% 3,18
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|Alış
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|Dolar
|6,9548
|6,9581
|% -0,09
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|Euro
|8,4417
|8,4474
|% 0,17
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|Sterlin
|9,7182
|9,7669
|% 0,03
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|Frank
|7,7627
|7,8095
|% 0,15
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|Riyal
|1,8524
|1,8616
|% -0,05
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|Alış
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|Altın Ons
|1.775
|1.775
|0,43
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|Altın Gr.
|398
|398
|-0,07
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|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
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|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
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|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
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|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
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|Gümüş.Ons
|27,11
|27,15
|0,14
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|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,00
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|B. Petrol
|62,95
|62,95
|-0,98
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