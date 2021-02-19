***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEGC Enerji Çözümleri A.Ş. tarafından Şeker Finanslar Kiralama aleyhine İstanbul 13. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 2016/1103 E. Sayılı dosyasıyla açılan şikayet davasında 16.04.2018 tarihinde şikayetin kabulüne karar verilmiştir. Karar tarafımızca istinaf edilmiş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 20. Hukuk Dairesi Başkanlığı'nın 21.01.2021 tarihli ve 2020/2610 E. 2021/221 K. Sayılı kararıyla istinaf başvurularımızın reddine karar verilmiştir. Karar aleyhine temyiz yoluna başvurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910972BIST