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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.04.2021 10:42



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kırcı Elektroteknik San ve Tic. A.Ş. grubu firmaları hakkında devam eden davalardan olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/368 E. sayılı dosyasının 08.04.2021 tarihli celsesinde
1-Ziraat Bankası genel müdürlüğüne müzekkere yazılarak bilirkişi Mehmet Sabahi Yulukar'ın bankaları bünyesinde geçmişte ve günümüzde çalışıp çalışmadığının, çalıştı ise hangi görevlerde bulunduğunun sorulmasına,
2-Mazeretli olup duruşmada bulunmayan sanık müdafiilerine bilirkişi raporunun tebliğine, tüm sanık müdafiilerine ve katılan vekillerine bilirkişi raporunu inceleyip beyanda bulunmak üzere 1 (bir) ay süre verilmesine,
3-(1 ve 2 )nolu ara karar yerine getirildikten sonra dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilip gönderilmeyeceği hususunda celse arasında ele alınarak değerlendirme yapılmasına,
4-Bir kısım sanıklar ve katılanlar vekillerinin  mazeretinin kabulüne, duruşma tarih ve saatinin UYAP üzerinden öğrenmesine,
Bu nedenle duruşmanın 08.07.2021 günü saat 11:00' a bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Yasal takip hesaplarında izlenen diğer firmalar hakkındaki yasal takip işlemleri devam etmektedir. Gelişme olması halinde ayrıca bildirim yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926009


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