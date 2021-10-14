***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.10.2021 tarihi itibari ile Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliğine atanan Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Tuna istifaen görevinden ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970917BIST