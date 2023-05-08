***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/01/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKırcı Elektroteknik San ve Tic. A.Ş. grubu firmaları hakkında devam eden davalardan olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/368 E. sayılı dosyasının 02.05.2023 tarihli celsesinde1) Geçen celse 3 nolu ara kararı gereğince yazılan yazıların akibetlerinin sorulmasına, (İş Leasing hariç)2) Sanıklar müdafilerinin tevsi tahkikat talepleri hakkında gelecek celse karar verilmesine,3) Katılan vekillerinin mazeretlerinin kabulüne, duruşma tarih ve saatinin UYAP üzerinden öğrenmesine,Bu nedenle duruşmanın 05/09/2023 günü saat 10:25 bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147997BIST