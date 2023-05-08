***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2023 15:11
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/01/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kırcı Elektroteknik San ve Tic. A.Ş. grubu firmaları hakkında devam eden davalardan olan İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2015/368 E. sayılı dosyasının 02.05.2023 tarihli celsesinde
1) Geçen celse 3 nolu ara kararı gereğince yazılan yazıların akibetlerinin sorulmasına, (İş Leasing hariç)
2) Sanıklar müdafilerinin tevsi tahkikat talepleri hakkında gelecek celse karar verilmesine,
3) Katılan vekillerinin mazeretlerinin kabulüne, duruşma tarih ve saatinin UYAP üzerinden öğrenmesine,
Bu nedenle duruşmanın 05/09/2023 günü saat 10:25 bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147997
BIST
16:134.491
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 90,61
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.501
En Düşük
4.374
16:1319,5059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0079
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5596
En Düşük
19,4540
16:1321,5309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0308
|Açılış
|: 22,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
16:131.268,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.268,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.272,30
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler16:11
|BURVA
|33,04
|32.768.583
|% 9,99
|
|BURCE
|75,40
|48.358.897
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.589.143
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|105.102.371
|% 9,96
|
|PAMEL
|160,30
|85.847.331
|% 9,95
|
|POLHO
|8,10
|119.791.131
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|153.111.865
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|18.835.510
|% -9,94
|
|LIDER
|65,60
|38.984.278
|% -8,83
|
|BRKO
|3,61
|1.234.667
|% -8,61
|
|KRDMD
|14,03
|1.982.486.869
|% 4,55
|
|THYAO
|128,50
|1.856.530.758
|% 2,39
|
|EREGL
|30,42
|1.434.559.284
|% 1,54
|
|ISCTR
|11,46
|1.248.516.447
|% 7,61
|
|EUPWR
|67,35
|1.189.003.951
|% -3,79
|
|KRDMD
|14,03
|1.982.486.869
|% 4,55
|
|EKGYO
|5,42
|693.695.520
|% 2,65
|
|ISCTR
|11,46
|1.248.516.447
|% 7,61
|
|YKBNK
|9,73
|678.539.933
|% 5,76
|
|KOZAL
|16,38
|1.113.405.715
|% 0,18
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4954
|19,5133
|% 0,00
|
|Euro
|21,5214
|21,5277
|% 0,13
|
|Sterlin
|24,5905
|24,7138
|% 0,06
|
|Frank
|21,8460
|21,9776
|% 0,06
|
|Riyal
|5,1851
|5,2111
|% -0,06
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.022
|2.023
|4,82
|
|Altın Gr.
|1.271
|1.271
|4,49
|
|Cumhuriyet
|9.220
|9.359
|7,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.542
|4.614
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.293
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|16,11
|16,13
|0,01
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|1,40
|
Seans Raporu
16:11
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-
16:25SAFKR
Yüzde 6.55 oranında artışla 12.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 389, 177 adet işlem
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16:24UFUK
Yüzde 5.92 oranında artışla 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 361 adet işlem
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16:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, YKBNK, KRDMD
-
16:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 27 artarak (% 2.08 ) 4, 035
-
16:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVHOL, PAMEL, BURVA, DAGHL, BRLSM, BURCE, OSMEN