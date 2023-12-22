***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %99 paya sahip olduğu Sekar Oto Filo Yönetim Hiz. ve Tic. A.Ş.'nin Şeker Faktoring A.Ş. 'ne ait %1 payı şirketimiz tarafından satın alınarak şirketin tek ortağı konumuna gelinmiştir.Bilgilerinize Sunarım,Saygılarımla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228182BIST