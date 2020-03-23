***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 124 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 29.07.2020Vade (Gün Sayısı) 124Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,33Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.03.2020İhraç Fiyatı 0,96714Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarŞirketimizin borçlanma aracı ihracı kapsamında 124 gün vadeli iskontolu 20.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun halka arzı 25- 26 Mart 2020 tarihlerinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831442BIST