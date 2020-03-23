***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.03.2020 15:37
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi 124 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihracı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 20.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 124
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,33
Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.03.2020
İhraç Fiyatı 0,96714
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin borçlanma aracı ihracı kapsamında 124 gün vadeli iskontolu 20.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun halka arzı 25- 26 Mart 2020 tarihlerinde yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831442
BIST