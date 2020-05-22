***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.05.2020 13:19
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKFK52022 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 114
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 10,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFK52022
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 0,96898
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.05.2020
Kayıt Tarihi 21.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFSKFK52022 Isın kodlu iskontolu bononun itfası 30.000.000 TL olarak yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846482
BIST