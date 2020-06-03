***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK62021 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 40.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 03.06.2020Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,48Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFSKFK62021Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.057.500İhraç Fiyatı 0,97531Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.06.2020Kayıt Tarihi 02.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 40.057.500Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFK62021 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun itfası 40.057.500 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848719BIST