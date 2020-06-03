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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.06.2020 11:59
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFK62021 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 40.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,48
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFSKFK62021
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.057.500
İhraç Fiyatı 0,97531
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.06.2020
Kayıt Tarihi 02.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.06.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 40.057.500
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKFK62021 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun itfası 40.057.500 TL olarak yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848719


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 29,26 73.189.640 % 10,00  
FRIGO 17,93 1.801.481 % 10,00  
DOBUR 14,02 3.264.934 % 9,96  
YONGA 30,08 689.584 % 9,94  
EMNIS 4,47 303.178 % 9,83  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4853 8,5279 % 1,24  
Frank 6,9940 7,0361 % 0,91  
Riyal 1,7947 1,8037 % 0,88  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.718 1.719 -8,97  
Altın Gr. 373 373 1,11  
Cumhuriyet 2.422 2.452 -4,40  
Tam 2.493 2.523 3,20  
Yarım 1.217 1.231 -2,20  
Çeyrek 608 616 -1,10  
Gümüş.Ons 17,88 17,91 -0,18  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 -0,01  
B. Petrol 39,05 39,05 -0,52  
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