***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.06.2020 10:48
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 121 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 86.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 121
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,23
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFKE2010
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
İhraç Fiyatı 0,96822
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 23.10.2020
Kayıt Tarihi 22.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 35.000.000
Ek Açıklamalar
121 Gün vadeli iskontolu 35.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852601
BIST