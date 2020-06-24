***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 121 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 86.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.10.2020Vade (Gün Sayısı) 121Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,23Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFKE2010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000İhraç Fiyatı 0,96822Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.10.2020Kayıt Tarihi 22.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.10.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 35.000.000Ek Açıklamalar121 Gün vadeli iskontolu 35.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852601BIST