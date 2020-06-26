***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK62039 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 20.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 26.06.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 11,25%Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,73%Satış Şekli Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK62039Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 22.482.700İhraç Fiyatı 0,97272Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 26.06.2020Kayıt Tarihi 25.06.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.06.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 22.482.700Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFK62039 Isın kodlu iskontolu finansman bonosunun itfası 22.482.700 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853069BIST