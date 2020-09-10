***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFKK2053 ISIN nolu ihracın tarih düzetlmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 09.09.2020 12:11:33 tarihli bildirimde satışın tamamlanma tarihi düzeltilmiştir.İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 240.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 13.11.2020Vade (Gün Sayısı) 65Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %13,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %13,99Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFKK2053Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 07.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.000.000İhraç Fiyatı 0,97695Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.11.2020Kayıt Tarihi 12.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.000.000Ek Açıklamalar65 Gün vadeli iskontolu 21.000.000 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız Satışın tamamlanma tarihi 08/09/2020 olarak düzeltilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874428BIST