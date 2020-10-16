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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.10.2020 12:28
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFKE2028 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 86.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,24
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFKE2028
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 25.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 26.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
İhraç Fiyatı 0,97052
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.10.2020
Kayıt Tarihi 15.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.10.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 35.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKFKE2028 Isın kodlu iskontolu bononun itfası 35.000.000 TL olarak yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882142


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EUYO 3,75 1.397.378 % 9,97  
KATMR 10,18 61.689.317 % 9,94  
BRKO 1,66 7.771.921 % 9,93  
ETYAT 5,56 6.392.249 % 9,88  
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14:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.909 1.909 0,25  
Altın Gr. 488 488 0,34  
Cumhuriyet 3.220 3.268 16,00  
Tam 3.208 3.287 22,39  
Yarım 1.550 1.590 10,84  
Çeyrek 778 795 5,41  
Gümüş.Ons 24,33 24,39 0,06  
Gümüş Gr. 6,23 6,24 0,03  
B. Petrol 42,69 42,69 -0,47  
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