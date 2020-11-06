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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.11.2020 14:03
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFKK2038 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 240.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 108
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,90
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFKK2038
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 26.914.700
İhraç Fiyatı 0,97154
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.11.2020
Kayıt Tarihi 05.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.11.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.914.700
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKFKK2038 Isın kodlu finansman bonosunun itfası 26.914.700 TL olarak yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886602


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BRKO 1,43 5.473.483 % 10,00  
KSTUR 174,00 1.263.975 % 9,99  
YAPRK 30,90 834.200 % 9,96  
RODRG 11,18 4.741.281 % 9,93  
EMNIS 20,28 462.891 % 9,92  
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13:58 Alış Satış %  
Dolar 8,5195 8,5231 % 1,27  
Euro 10,1164 10,1244 % 1,61  
Sterlin 11,1706 11,2266 % 1,28  
Frank 9,4210 9,4777 % 1,66  
Riyal 2,2654 2,2767 % 1,27  
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13:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.951 1.951 1,94  
Altın Gr. 534 535 6,96  
Cumhuriyet 3.511 3.564 38,00  
Tam 3.519 3.608 62,21  
Yarım 1.701 1.745 30,09  
Çeyrek 853 873 15,05  
Gümüş.Ons 25,51 25,54 0,15  
Gümüş Gr. 6,98 6,99 0,11  
B. Petrol 39,95 39,95 -0,98  
Seans Raporu 13:58
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