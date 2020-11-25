***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 70 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 03.02.2021Vade (Gün Sayısı) 70Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,52Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK22116Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 25.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 46.000.000İhraç Fiyatı 0,96484Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalar70 Gün vadeli iskontolu 46.000.000TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889943BIST