***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFKA2071 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 240.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 7.028.300Türü Finansman BonosuVadesi 04.12.2020Vade (Gün Sayısı) 49Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 16,30Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFKA2071Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 14.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 7.028.300İhraç Fiyatı 0,97994Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.12.2020Kayıt Tarihi 03.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 7.028.300Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFKA2071 ISIN kodlu iskontolu finansman bonosunun ödemesi 7.028.300 TL olarak yapılmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891423BIST