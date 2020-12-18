***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.12.2020 15:49
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKFKA2014 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 240.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 142
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 9,95
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 10,25
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFKA2014
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.728.100
İhraç Fiyatı 0,96273
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 18.12.2020
Kayıt Tarihi 17.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 8.728.100
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFSKFKA2014 Isın kodlu iskontolu finansman bonosunun ödemesi 8.728.100 TL olarak yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893842
BIST