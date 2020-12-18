***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFKA2048 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 240.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 18.12.2020Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,05Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFKA2048Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 23.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 24.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,96825Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 18.12.2020Kayıt Tarihi 17.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 18.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFKA2048 Isın kodlu iskontolu finansman bonosu ödemesi 30.000.000 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893843BIST