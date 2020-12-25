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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.12.2020 13:46



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFKA2055 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 35.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 79
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,80
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,68
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFSKFKA2055
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 05.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000
İhraç Fiyatı 0,96896
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 25.12.2020
Kayıt Tarihi 24.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.12.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKFKA2055 Isın kodlu iskontolu finansman bonosunun itfası 28.000.000 TL olarak yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894922


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KARTN 94,05 31.259.035 % 10,01  
METUR 17,71 8.333.453 % 10,00  
YAPRK 60,50 3.047.439 % 10,00  
TURGG 116,60 63.060.538 % 10,00  
LINK 61,60 19.099.475 % 10,00  
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Sterlin 10,1692 10,2202 % -0,41  
Frank 8,4188 8,4695 % -0,41  
Riyal 2,0007 2,0107 % -0,48  
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Altın Ons 1.879 1.880 0,00  
Altın Gr. 455 456 -1,79  
Cumhuriyet 3.029 3.075 4,00  
Tam 3.012 3.088 1,07  
Yarım 1.456 1.494 0,52  
Çeyrek 730 747 0,26  
Gümüş.Ons 25,78 25,81 -0,01  
Gümüş Gr. 6,25 6,25 -0,03  
B. Petrol 51,37 51,37 0,13  
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