***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFKA2055 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 125.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 35.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 40.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 25.12.2020Vade (Gün Sayısı) 79Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,80Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 15,68Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFSKFKA2055Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 01.10.2020Satışa Başlanma Tarihi 05.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 06.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.000.000İhraç Fiyatı 0,96896Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.12.2020Kayıt Tarihi 24.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFKA2055 Isın kodlu iskontolu finansman bonosunun itfası 28.000.000 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894922BIST