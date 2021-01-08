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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.01.2021 17:17



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFSKFK12125 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 125.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 42.500.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,38
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFSKFK12125
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.10.2020
Satışa Başlanma Tarihi 04.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.500.000
İhraç Fiyatı 0,97272
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.01.2021
Kayıt Tarihi 07.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.500.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
TRFSKFK12125 Isın kodlu iskontolu finansman bonosunun ödemesi 21.500.000 TL olarak yapılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898429


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YESIL 151,80 96.423.400 % 10,00  
BASCM 18,70 345.949 % 10,00  
ISBIR 3.835,80 3.375.649 % 10,00  
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Altın Gr. 444 444 -7,96  
Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.948 3.024 -33,19  
Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş.Ons 26,09 26,13 -1,08  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 -0,17  
B. Petrol 55,27 55,27 0,89  
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