***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK12133 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 125.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 13.01.2021Vade (Gün Sayısı) 61Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,29Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK12133Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 11.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 13.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 21.000.000İhraç Fiyatı 0,97095Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.01.2021Kayıt Tarihi 12.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.01.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFK12133 Isın kodlu iskontolu finansman bonosunun itfası 21.000.000 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901815BIST