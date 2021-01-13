***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli yatırımcıya 105 gün vadeli iskontolu finansman bonosu satışıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 28.04.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,04Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK42130Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 12.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 12.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 13.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 3.915.600İhraç Fiyatı 0,94431Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.04.2021Kayıt Tarihi 27.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 3.915.600Ek Açıklamalar105 Gün vadeli iskontolu 3.915.600 TL nominal tutarlı nitelikli yatırımcıya satışı yapılan finansman bonosu ihracımız gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901905BIST