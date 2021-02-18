***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu (76 gün vadeli)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonuİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.05.2021Vade (Gün Sayısı) 76Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,23Satış Şekli Halka ArzAracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.02.2021Satışa Başlanma Tarihi 22.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 23.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2021İhraç Fiyatı 0,95906Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 11.05.2021Kayıt Tarihi 10.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.05.2021Ek Açıklamalar22-23 Şubat 2021 tarihlerinde halka arzı yapılacak olan 76 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun faiz oranı, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden yıllık basit faiz oranı %20,50, yıllık bileşik faiz oranı %22,23 ve nihai fiyatı 95,906 TL seviyesine revize edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910842BIST