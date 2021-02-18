***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.02.2021 17:19
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu (76 gün vadeli)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Borçlanma Aracı Halka Arzı Faiz Oranı Revizyonu
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 75.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 76
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,23
Satış Şekli Halka Arz
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 12.02.2021
Satışa Başlanma Tarihi 22.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 24.02.2021
İhraç Fiyatı 0,95906
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.05.2021
Kayıt Tarihi 10.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.05.2021
Ek Açıklamalar
22-23 Şubat 2021 tarihlerinde halka arzı yapılacak olan 76 gün vadeli iskontolu finansman bonosunun faiz oranı, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 10.maddesinin 2.Fıkrasına istinaden yıllık basit faiz oranı %20,50, yıllık bileşik faiz oranı %22,23 ve nihai fiyatı 95,906 TL seviyesine revize edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910842
BIST