***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.04.2021 14:42
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFSKFK42122 - İTFA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 21.500.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 84
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,47
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSKFK42122
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.533.900
İhraç Fiyatı 0,95442
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.04.2021
Kayıt Tarihi 01.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.533.900
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
TRFSKFK42122 Isın kodlu iskontolu finansman bonosunun ödemesi 28.533.900 TL olarak yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922816
BIST