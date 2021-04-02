***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFSKFK42122 - İTFAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 21.500.000Türü Finansman BonosuVadesi 02.04.2021Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,47Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSKFK42122Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 08.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 28.533.900İhraç Fiyatı 0,95442Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.04.2021Kayıt Tarihi 01.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.533.900Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarTRFSKFK42122 Isın kodlu iskontolu finansman bonosunun ödemesi 28.533.900 TL olarak yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922816BIST