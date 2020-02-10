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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.02.2020 18:53
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil ve/veya Finansman Bonosu 218000000 TRY Yurtiçi 14.11.2019 14.11.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RAHİME ÖZLEM BAYSAL Genel Müdür Yardımcısı/Genel Müdür Vekili Bankacı - -
MEHMET AKBIYIK Mali ve İdari İşler Müdürü Bankacı Mali ve İdari İşler Müdürü -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818243


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 9,15 49.443.370 % 19,92  
DESA 5,95 51.581.203 % 15,76  
SAYAS 3,13 10.651.574 % 14,65  
TSPOR 3,53 1.016.623.785 % 11,36  
RYSAS 11,00 22.925.506 % 10,22  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7469 7,7858 % 0,23  
Frank 6,1261 6,1630 % -0,07  
Riyal 1,5989 1,6069 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.574 1.575 4,31  
Altın Gr. 305 305 0,93  
Cumhuriyet 2.017 2.048 7,00  
Tam 2.007 2.057 6,95  
Yarım 970 995 3,37  
Çeyrek 487 498 1,68  
Gümüş.Ons 17,77 17,82 0,09  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,02  
B. Petrol 53,61 53,61 -0,84  
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