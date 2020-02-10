***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil ve/veya Finansman Bonosu 218000000 TRY Yurtiçi 14.11.2019 14.11.2020 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerRAHİME ÖZLEM BAYSAL Genel Müdür Yardımcısı/Genel Müdür Vekili Bankacı - -MEHMET AKBIYIK Mali ve İdari İşler Müdürü Bankacı Mali ve İdari İşler Müdürü -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818243BIST