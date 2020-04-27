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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.04.2020 17:47
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı Yönetim Kurulu Başkanı/Murahhas Üye Şekerbank T.A.Ş. Yön.Kur.Bşk., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön.Kur.Bşk.,Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yön.Kur.Bşk., Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yön.Kur.Bşk., Metis Yatırım Holding A.Ş. Yön.Kur.Bşk., Promesa İnş. Yat. ve Yön. A.Ş. Yön.Kur.Bşk., Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yön.Kur.Bşk. 0 B Bağımsız Üye Değil -
CANAN AYDINOL Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür Vekili Şekerbank T.A.Ş. Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yön. Kur. Bşk. Vekili 0 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ve Kredi Komitesi
OSMAN GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Yönetim Kurulu Üyesi Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür 0 B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
YUSUF TUNA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Bağımsız Üye İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı 0 - Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
MEHMET YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Emlak Yönetim Hiz. ve Tic. A.Ş. - Mali İşler 0 - Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
BURAK LATİF LATİFOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 0 A Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
RAHİME ÖZLEM BAYSAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı/Genel Müdür Vekili 0 B Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RAHİME ÖZLEM BAYSAL Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı / Genel Müdür Vekili -
MEHMET AKBIYIK Mali ve İdari İşler Müdürü Bankacı Mali ve İdari İşler Müdürü -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840386


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Riyal 1,8526 1,8619 % 0,46  
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Cumhuriyet 2.463 2.520 -16,90  
Tam 2.528 2.582 -21,30  
Yarım 1.231 1.262 -8,50  
Çeyrek 618 631 -4,30  
Gümüş.Ons 15,15 15,17 -0,06  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 -0,00  
B. Petrol 22,87 22,87 -1,94  
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