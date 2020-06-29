***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.06.2020 12:20
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Ankara Bölge Şubesi Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi No:13-A / 60 Yenimahalle / ANKARA Ege Bölge Şubesi Cumhuriyet Bulvarı No:22/5 Konak / İZMİR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853264
BIST
12:38115.262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 593,58
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.342
En Düşük
114.432
12:386,8554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
12:387,7258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0322
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7268
En Düşük
7,6775
12:38389,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,92
|Açılış
|: 389,39
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,11
BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,75
|192.944.323
|% 10,00
|
|VERUS
|26,40
|5.137.968
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.980.288
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|4.218.866
|% 9,90
|
|MRGYO
|1,67
|47.290.691
|% 9,87
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|AYEN
|5,03
|122.727.458
|% -5,63
|
|ORGE
|6,58
|75.555.118
|% -5,60
|
|AKSUE
|10,81
|11.901.994
|% -5,42
|
|ODAS
|2,46
|695.189.497
|% -1,60
|
|GARAN
|8,32
|506.053.434
|% 1,22
|
|EKGYO
|1,92
|384.495.844
|% 1,59
|
|HALKB
|6,39
|376.173.999
|% 1,43
|
|TSPOR
|7,75
|265.649.950
|% -5,02
|
|ODAS
|2,46
|695.189.497
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,92
|384.495.844
|% 1,59
|
|CEMAS
|1,46
|177.428.671
|% 2,82
|
|IHLGM
|1,64
|150.748.821
|% 2,50
|
|KRSTL
|2,24
|175.426.477
|% 8,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4189
|8,4611
|% -0,17
|
|Frank
|7,2120
|7,2555
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8214
|1,8306
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-2,07
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.526
|2.546
|5,30
|
|Tam
|2.601
|2.612
|5,40
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|2,60
|
|Çeyrek
|632
|640
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,00
|
|B. Petrol
|40,56
|40,56
|-0,37
|