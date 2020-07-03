***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.07.2020 17:07
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil ve/veya Finansman Bonosu 240000000 TRY Yurtiçi 02.07.2020 02.07.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854420
BIST
17:44115.748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -1.160,17
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
17:446,8709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
17:447,7289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0253
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
17:44391,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,64
|Açılış
|: 391,98
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|44.271.724
|% 9,97
|
|ULAS
|5,64
|9.132.548
|% 9,94
|
|DOBUR
|14,60
|2.833.216
|% 9,94
|
|BURCE
|10,53
|17.338.555
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,55
|26.176.949
|% -8,76
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|KRDMA
|4,70
|31.020.510
|% -6,75
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|CMENT
|24,96
|12.635.534
|% -6,09
|
|THYAO
|11,91
|989.328.731
|% -2,85
|
|KARSN
|3,46
|813.300.612
|% 4,85
|
|GARAN
|8,19
|793.162.997
|% -2,03
|
|ODAS
|2,58
|788.254.904
|% 1,18
|
|ALBRK
|1,84
|710.687.972
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,62
|685.320.119
|% 8,00
|
|ALBRK
|1,84
|710.687.972
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,04
|684.853.219
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,05
|350.386.951
|% 2,94
|
|ODAS
|2,58
|788.254.904
|% 1,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5290
|8,5718
|% 0,11
|
|Frank
|7,2345
|7,2781
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8262
|1,8354
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,48
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,64
|
|Cumhuriyet
|2.538
|2.559
|5,00
|
|Tam
|2.613
|2.626
|5,20
|
|Yarım
|1.269
|1.285
|2,50
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,04
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,03
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|-0,69
|
Seans Raporu
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KRDMD, THYAO
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1477, 65 kaybederek (% -1.36 ) 106, 808
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