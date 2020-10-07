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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.10.2020 10:52
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil ve/veya Finansman Bonosu 240000000 TRY Yurtiçi 02.07.2020 02.07.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil ve/veya Finansman Bonosu 125000000 TRY Yurtiçi 10.09.2020 10.09.2021 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878964


BIST




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BIST En Aktif Hisseler13:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 6,71 3.910.610 % 10,00  
BASCM 8,80 858.986 % 10,00  
BALAT 14,85 2.184.569 % 10,00  
DYOBY 12,00 24.914.490 % 9,99  
LUKSK 36,10 2.993.159 % 9,99  
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13:41 Alış Satış %  
Dolar 7,8683 7,8732 % 0,97  
Euro 9,2520 9,2615 % 1,20  
Sterlin 10,0708 10,1213 % 0,64  
Frank 2,0882 2,0987 % 0,78  
Riyal 476,7150 476,8080 % 1,27  
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13:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.889 11,08  
Altın Gr. 477 477 6,07  
Cumhuriyet 3.152 3.200 -12,00  
Tam 3.138 3.216 -9,93  
Yarım 1.517 1.556 -4,80  
Çeyrek 761 778 -2,41  
Gümüş.Ons 23,57 23,61 0,52  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 0,18  
B. Petrol 41,85 41,85 -0,80  
Seans Raporu 13:41
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