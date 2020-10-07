***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.10.2020 10:52
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil ve/veya Finansman Bonosu 240000000 TRY Yurtiçi 02.07.2020 02.07.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil ve/veya Finansman Bonosu 125000000 TRY Yurtiçi 10.09.2020 10.09.2021 Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878964
BIST
13:411.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,09
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
1.157
En Düşük
1.147
13:417,8786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0808
|Açılış
|: 7,8610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7770
|
7,8786
En Düşük
7,7815
13:419,2693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1172
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1300
|
9,2693
En Düşük
9,1278
13:41476,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,99
|Açılış
|: 476,81
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
479,72
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler13:41
|VKING
|6,71
|3.910.610
|% 10,00
|
|BASCM
|8,80
|858.986
|% 10,00
|
|BALAT
|14,85
|2.184.569
|% 10,00
|
|DYOBY
|12,00
|24.914.490
|% 9,99
|
|LUKSK
|36,10
|2.993.159
|% 9,99
|
|TKURU
|611,30
|1.737.926
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.334,70
|2.220.300
|% -10,00
|
|KSTUR
|159,30
|446.199
|% -9,95
|
|ROYAL
|3,89
|786.500
|% -9,95
|
|BMELK
|11,78
|1.505.321
|% -9,94
|
|GARAN
|7,01
|1.050.694.785
|% -1,41
|
|ODAS
|3,40
|1.023.148.075
|% 3,98
|
|ASELS
|18,60
|506.372.238
|% 0,32
|
|SISE
|6,83
|389.930.361
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,45
|355.290.982
|% -0,58
|
|ODAS
|3,40
|1.023.148.075
|% 3,98
|
|GARAN
|7,01
|1.050.694.785
|% -1,41
|
|ZOREN
|2,72
|352.409.957
|% 2,26
|
|CEMAS
|1,90
|242.716.818
|% 3,26
|
|YGYO
|1,09
|120.340.923
|% 9,00
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8683
|7,8732
|% 0,97
|
|Euro
|9,2520
|9,2615
|% 1,20
|
|Sterlin
|10,0708
|10,1213
|% 0,64
|
|Frank
|2,0882
|2,0987
|% 0,78
|
|Riyal
|476,7150
|476,8080
|% 1,27
|
|13:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|11,08
|
|Altın Gr.
|477
|477
|6,07
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-12,00
|
|Tam
|3.138
|3.216
|-9,93
|
|Yarım
|1.517
|1.556
|-4,80
|
|Çeyrek
|761
|778
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,18
|
|B. Petrol
|41,85
|41,85
|-0,80
|