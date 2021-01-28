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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.01.2021 18:36



***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Yavuz Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı 28.01.2021 2123623400 mehmet.yavuz@sekerleasing.com.tr - -
Yusuf Tuna Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 28.01.2021 2123623400 yusuf.tuna@sekerleasing.com.tr - -
Osman Göktan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 28.01.2021 2123623400 osman.goktan@sekeryatirim.com.tr Muaf Muaf
Işıl Özdağ Ünlü Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 28.01.2021 2123623400 isil.ozdagunlu@sekerleasing.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Düzey 3 Lisansı 703426 / 214150
Mehmet Akbıyık Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi 28.01.2021 2123623400 mehmet.akbiyik@sekerleasing.com.tr - -

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Sekar Oto Filo Yönetim Hiz. ve Tic. A.Ş. Araç Kiralama 10.000.000,00 TRY 99,00 Bağlı Ortaklık
Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş. Turizm - Otelcilik 55.372.220,00 TRY 0,18 İştirak
Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring 80.000.000,00 TRY İştirak
Şeker Finansman A.Ş. Finans 26.000.000,00 TRY İştirak
Şekerbank International Banking Unit. Ltd. Bankacılık 5.000.000,00 USD İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905561


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ALCAR 473,00 26.807.215 % 10,00  
OTKAR 386,20 614.430.776 % 10,00  
FADE 7,59 91.290.490 % 10,00  
ISBIR 4.054,10 2.923.006 % 10,00  
PKENT 1.386,00 2.505.079 % 10,00  
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Euro 8,9218 8,9315 % -0,52  
Sterlin 10,0573 10,1078 % -0,53  
Frank 8,2452 8,2948 % -0,73  
Riyal 1,9554 1,9652 % -0,75  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.853 12,16  
Altın Gr. 438 438 -0,48  
Cumhuriyet 2.920 2.964 14,00  
Tam 2.907 2.982 17,71  
Yarım 1.405 1.442 8,57  
Çeyrek 705 721 4,28  
Gümüş.Ons 26,42 26,45 1,23  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,27  
B. Petrol 55,23 55,23 -0,30  
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