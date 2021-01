***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMehmet Yavuz Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı 28.01.2021 2123623400 mehmet.yavuz@sekerleasing.com.tr - -Yusuf Tuna Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 28.01.2021 2123623400 yusuf.tuna@sekerleasing.com.tr - -Osman Göktan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 28.01.2021 2123623400 osman.goktan@sekeryatirim.com.tr Muaf MuafIşıl Özdağ Ünlü Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi 28.01.2021 2123623400 isil.ozdagunlu@sekerleasing.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Düzey 3 Lisansı 703426 / 214150Mehmet Akbıyık Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi 28.01.2021 2123623400 mehmet.akbiyik@sekerleasing.com.tr - -Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSekar Oto Filo Yönetim Hiz. ve Tic. A.Ş. Araç Kiralama 10.000.000,00 TRY 99,00 Bağlı OrtaklıkSeltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş. Turizm - Otelcilik 55.372.220,00 TRY 0,18 İştirakŞeker Faktoring A.Ş. Faktoring 80.000.000,00 TRY İştirakŞeker Finansman A.Ş. Finans 26.000.000,00 TRY İştirakŞekerbank International Banking Unit. Ltd. Bankacılık 5.000.000,00 USD İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905561BIST