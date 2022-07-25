***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Bankacı İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı/Murahhas Üye Şekerbank T.A.Ş. Yön.Kur.Bşk., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön.Kur.Bşk.,Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yön.Kur.Bşk., Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yön.Kur.Bşk., Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yön.Kur.Bşk. Evet 0 Bağımsız Üye Değil -CANAN AYDINOL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür Vekili Şekerbank T.A.Ş. Personel Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yön. Kur. Bşk. Vekili Evet 0 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiOSMAN GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiMEHMET YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Emlak Yönetim Hiz. ve Tic. A.Ş. - Mali İşler Evet 0 - Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi ÜyesiHÜSEYİN ÜST Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı İcrada Görevli - Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı , Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı -Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ve Kredi KomitesiİBRAHİM SİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.11.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Riskin Erken Saptanmaı Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi ÜyesiRAHİME ÖZLEM BAYSAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı/Genel Müdür Vekili Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Sekar Oto Filo Yön. Hiz. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil - -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSekar Oto Filo Yönetim Hiz. ve Tic. A.Ş. Araç Kiralama 14975000 TRY 99,00 Bağlı OrtaklıkSeltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş. Turizm - Otelcilik 55.372.220,00 TRY 0,18 İştirakŞeker Faktoring A.Ş. Faktoring 110000000 TRY İştirakŞeker Finansman A.Ş. Finans 50650000 TRY İştirakŞekerbank International Banking Unit. Ltd. Bankacılık 5.000.000,00 USD İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047607BIST