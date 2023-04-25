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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.04.2023 17:22
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Bankacı 29.08.1997 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı/Murahhas Üye Şekerbank T.A.Ş. Yön.Kur.Bşk., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yön.Kur.Bşk.,Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yön.Kur.Bşk., Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yön.Kur.Bşk., Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yön.Kur.Bşk. Evet 0 Bağımsız Üye Değil -
HÜSEYİN ÜST Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 30.04.2021 İcrada Görevli - Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı , Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı -Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ve Kredi Komitesi
OSMAN GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.08.1997 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
AYŞE AYBALA ŞİMŞEK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2023 İcrada Görevli Değil - Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi
NARIMAN ZHARKINBAYEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 09.02.2023 İcrada Görevli Değil - Şekerbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi,Şeker Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet 0 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
MEHMET YAVUZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 02.05.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Emlak Yönetim Hiz. ve Tic. A.Ş. - Mali İşler Evet 0 - Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
İBRAHİM SİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.11.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 Bağımsız Üye Hayır Riskin Erken Saptanmaı Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi
RAHİME ÖZLEM BAYSAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.01.2020 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı/Genel Müdür Vekili Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Sekar Oto Filo Yön. Hiz. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140803


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