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***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu

21.10.2022 16:45
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu


***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )

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Sürdürülebilirlik Raporu

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Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073295


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Altın Ons 1.641 1.641 13,06  
Altın Gr. 979 979 5,62  
Cumhuriyet 6.619 6.719 -5,00  
Tam 6.639 6.745 36,00  
Yarım 3.235 3.297 17,00  
Çeyrek 1.622 1.648 7,00  
Gümüş.Ons 18,84 18,87 0,19  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 0,02  
B. Petrol 93,35 93,35 0,97  
Seans Raporu 16:46
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