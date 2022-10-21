***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
21.10.2022 16:45
***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073295
BIST
16:463.924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 23,19
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.934
En Düşük
3.888
16:4618,5932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0136
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
16:4618,2216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0135
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
16:46980,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,60
|Açılış
|: 979,29
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
980,13
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler16:46
|ALKA
|139,70
|42.174.452
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|113.848.393
|% 10,00
|
|CELHA
|20,68
|38.106.195
|% 10,00
|
|SMRTG
|75,90
|552.973.573
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|66.632.507
|% 10,00
|
|SNKRN
|17,40
|1.530.913
|% -5,23
|
|ETILR
|8,82
|81.892.577
|% -4,96
|
|HEKTS
|28,94
|907.175.375
|% -3,60
|
|NTGAZ
|29,18
|88.665.360
|% -3,57
|
|ULUFA
|4,39
|22.014.571
|% -3,52
|
|THYAO
|97,85
|4.549.981.602
|% -1,21
|
|EKGYO
|4,67
|2.678.412.006
|% 3,78
|
|SISE
|31,50
|2.605.258.466
|% 0,45
|
|TUPRS
|372,40
|2.279.884.668
|% 1,14
|
|YKBNK
|9,59
|2.080.749.527
|% -1,03
|
|EKGYO
|4,67
|2.678.412.006
|% 3,78
|
|TSKB
|2,97
|947.113.434
|% 6,07
|
|SKBNK
|2,02
|542.386.467
|% 5,76
|
|YKBNK
|9,59
|2.080.749.527
|% -1,03
|
|VAKBN
|9,07
|1.538.823.809
|% 2,72
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5764
|18,5932
|% -0,07
|
|Euro
|18,1778
|18,2216
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,6929
|20,7967
|% -0,66
|
|Frank
|18,3823
|18,4930
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9321
|4,9569
|% 0,03
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|13,06
|
|Altın Gr.
|979
|979
|5,62
|
|Cumhuriyet
|6.619
|6.719
|-5,00
|
|Tam
|6.639
|6.745
|36,00
|
|Yarım
|3.235
|3.297
|17,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.648
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,87
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,21
|0,02
|
|B. Petrol
|93,35
|93,35
|0,97
|
Seans Raporu
16:46
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