***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 27.03.2024 tarih ve 2024/016 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Komiteleri aşağıdaki şekilde düzenlenmesine karar vermiştir.DENETİM KOMİTESİGamze ZOR, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, (Denetim Komitesi Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı )İbrahim SİLİ, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi),KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİGamze ZOR, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetim Komitesi Başkanı)Osman GÖKTAN,Yönetim Kurulu Üyesi, (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)Deniz PATAT (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi)Emine BAKIR (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi)RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİİbrahim SİLİ, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye, (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi),Nariman ZHARKINBAYEV, Yönetim Kurulu Üyesi (Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)ÜCRETLENDİRME KOMİTESİHasan Basri GÖKTAN, Yönetim Kurulu Başkanı, (Ücretlendirme Komitesi Başkanı)Çetin AYDIN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, (Ücretlendirme Komitesi Üyesi)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263359BIST