***SEKFK* *SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SEKFK******SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SEKFK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPay tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27 nci maddesi kapsamında, Bankamızın elinde bulunan Şeker Finansal Kiralama A.Ş. B grubu hisselerinden 6.965.000,97 TL nominal bedele kadar satış yapılmasına ilişkin pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.09.2020 tarihi itibari ile başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874831BIST