Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SEKFK* *SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

30.10.2020 18:57
GÜNCEL HABERLER



***SEKFK******SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

27.10.2020 - 27.10.2020  tarihinde SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,36 TL fiyatından 0  TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 34.294 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi  tarafımca/ortaklıgımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. sermayesindeki   paylarım/oy haklarım 27.10.2020 tarihi itibariyle %51,17   sınırına ulasmıştır/asmıştır/altına düşmüştür. İşlemin   detaylarına ilişkin bilgiler asağıdaki tabloda yer almaktadır.
Ek Açıklama:27.10.2020 tarihinde yapılan KAP açıklamasında "İlgili Şirket" alanı seçilmediği için "SEKFK" seçilerek yeniden açıklama yapılmıştır. 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/10/2020 0 34.294 34.294 25.616.949,57 25.582.655,57 % 51,23 % 51,23 % 51,17 % 51,17




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885163


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.112
Değişim :  -1,30% |  -14,62
Açılış :  1.121  
Önceki Kapanış :  1.127  
En Yüksek
1.121 En Düşük
1.096
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUKYO 3,30 841.135 % 10,00  
CUSAN 6,27 23.927.159 % 10,00  
IZMDC 23,76 14.886.448 % 10,00  
KARTN 1.812,80 65.290.443 % 10,00  
CASA 36,30 1.643.700 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,3766 8,3811 % 1,12  
Euro 9,7633 9,7762 % 0,98  
Sterlin 10,8002 10,8544 % 1,18  
Frank 9,0964 9,1512 % 1,01  
Riyal 2,2251 2,2363 % 1,08  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.881 1.881 13,04  
Altın Gr. 506 506 8,31  
Cumhuriyet 3.355 3.406 56,00  
Tam 3.340 3.424 52,48  
Yarım 1.614 1.656 25,38  
Çeyrek 810 828 12,70  
Gümüş.Ons 23,60 23,64 0,37  
Gümüş Gr. 6,33 6,34 0,14  
B. Petrol 37,64 37,64 -0,62  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru