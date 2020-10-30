***SEKFK* *SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
30.10.2020 18:57
***SEKFK******SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
27.10.2020 - 27.10.2020 tarihinde SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,36 TL fiyatından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 34.294 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklıgımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte SEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 27.10.2020 tarihi itibariyle %51,17 sınırına ulasmıştır/asmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler asağıdaki tabloda yer almaktadır.
Ek Açıklama:27.10.2020 tarihinde yapılan KAP açıklamasında "İlgili Şirket" alanı seçilmediği için "SEKFK" seçilerek yeniden açıklama yapılmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
27/10/2020 0 34.294 34.294 25.616.949,57 25.582.655,57 % 51,23 % 51,23 % 51,17 % 51,17
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885163
BIST
18:051.112
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -14,62
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
18:058,3811
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0928
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3854
En Düşük
8,2678
18:059,7762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0953
|Açılış
|: 9,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
18:05505,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 8,44
|Açılış
|: 505,82
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,30
|841.135
|% 10,00
|
|CUSAN
|6,27
|23.927.159
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|14.886.448
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|65.290.443
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.643.700
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|1.064.160
|% -10,00
|
|UFUK
|11,89
|328.314
|% -9,99
|
|ROYAL
|3,79
|1.269.885
|% -9,98
|
|OSMEN
|19,21
|470.839
|% -9,98
|
|UZERB
|36,98
|396.352
|% -9,98
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|GARAN
|6,60
|1.180.054.139
|% -2,65
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|SISE
|6,13
|840.676.122
|% -2,85
|
|TSKB
|2,55
|7.837.841.686
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,81
|1.079.539.046
|% -8,59
|
|ALBRK
|1,62
|551.915.158
|% -8,47
|
|PETKM
|4,11
|1.072.698.714
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,06
|205.837.061
|% -3,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3766
|8,3811
|% 1,12
|
|Euro
|9,7633
|9,7762
|% 0,98
|
|Sterlin
|10,8002
|10,8544
|% 1,18
|
|Frank
|9,0964
|9,1512
|% 1,01
|
|Riyal
|2,2251
|2,2363
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|13,04
|
|Altın Gr.
|506
|506
|8,31
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|56,00
|
|Tam
|3.340
|3.424
|52,48
|
|Yarım
|1.614
|1.656
|25,38
|
|Çeyrek
|810
|828
|12,70
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,14
|
|B. Petrol
|37,64
|37,64
|-0,62
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, KOZAL, GUBRF
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 17 kaybederek (% -1.10 ) 1, 004
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VANGD, KARTN, EMNIS, CUSAN, BURVA, IZMDC, MMCAS, EUYO, IZTAR, EGCYH
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IZFAS, ROYAL, ITTFH, ATSYH, GLYHO, KENT, ALMAD, UZERB, POLTK
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17:58
BRKO, EUYO, ETYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında