***SEKFK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
04.12.2020 12:12
***SEKFK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )
İlgili Şirketler [SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.10.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
SKY
Dönem
27.11.2020-03.12.2020
Açıklamalar
Likidite sağlayıcısı olduğumuz Şeker Finansal Kiralama A.Ş. ile ilgili olarak 27.11.2020 - 03.12.2020 tarihlerinde gerçekleşen işlemlere ait bilgiler ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891378
BIST
12:051.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,75
|Açılış
|: 1.332
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.338
En Düşük
1.326
12:057,7989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8441
En Düşük
7,7649
12:059,4945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0476
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4700
|
9,5376
En Düşük
9,4232
12:05461,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,26
|Açılış
|: 461,58
|
|Önceki Kapanış
|: 460,31
|
464,40
En Düşük
459,68
BIST En Aktif Hisseler12:03
|RYGYO
|6,71
|29.076.718
|% 10,00
|
|ERBOS
|35,56
|32.672.830
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,54
|217.330
|% 9,93
|
|SILVR
|5,69
|28.507.192
|% 9,85
|
|BEYAZ
|10,90
|6.798.591
|% 9,11
|
|ARTI
|5,93
|557.556
|% -9,88
|
|KERVN
|1,12
|368.196
|% -9,68
|
|SAFKR
|15,20
|6.333.354
|% -8,87
|
|EUKYO
|4,45
|5.271.304
|% -7,48
|
|KLMSN
|19,11
|9.448.282
|% -5,11
|
|TSKB
|1,98
|901.948.958
|% -3,88
|
|GARAN
|9,17
|499.453.558
|% -0,33
|
|SELEC
|17,41
|407.812.983
|% 4,44
|
|TKNSA
|15,49
|406.747.121
|% -3,97
|
|SISE
|6,99
|393.771.059
|% 0,00
|
|TSKB
|1,98
|901.948.958
|% -3,88
|
|IHLAS
|1,19
|159.586.053
|% -3,25
|
|EKGYO
|2,18
|248.494.317
|% 0,46
|
|PETKM
|4,32
|381.117.035
|% 1,41
|
|IHLGM
|1,32
|107.927.690
|% 0,00
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7955
|7,7980
|% 0,34
|
|Euro
|9,4880
|9,4936
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,4408
|10,4932
|% 0,16
|
|Frank
|8,7197
|8,7722
|% 0,37
|
|Riyal
|2,0735
|2,0839
|% 0,36
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-1,44
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,79
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|25,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|20,64
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,98
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,99
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,04
|
|B. Petrol
|49,81
|49,81
|1,10
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:15KAREL
Yüzde 5.06 oranında artışla 20.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 221, 973 adet işlem
-
12:14ARMDA
Yüzde 6.64 oranında artışla 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 323 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 7, 672.00 milyon TL de
-
12:13SILVR
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 125, 361 adet işlem
-
12:12INVEO
Yüzde 6.06 oranında artışla 37.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 483, 913 adet işlem